NBA／「表弟」卡森斯又有新東家！蒙古聯賽球隊官宣加盟

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）去年在亞洲籃壇非常活躍，如今他又有新東家，蒙古聯賽Selenge Bodons俱樂部今天宣布，正式簽下卡森斯。

現年34歲的卡森斯在NBA陸續效力國王、鵜鶘、勇士、湖人、火箭、快艇、公鹿和金塊隊，曾入選過4次明星賽和2次年度最佳陣容，例行賽共出賽709場，平均得到20.2分10.2籃板3.2助攻。

去年卡森斯曾加盟台灣T1聯盟桃園台啤永豐雲豹隊，後來加入TAT亞洲巡迴賽台灣野馬隊，還有去中國大陸打3對3籃球。去年12月與菲律賓Strong Group Athletics隊簽約，將參加1月24日至2月2日舉行的杜拜國際籃球錦標賽。