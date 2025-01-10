NBA／太陽「冷凍」諾基奇見效 比爾攻防兼備帶隊擊落老鷹

近況差勁的太陽隊今天在主場迎戰老鷹隊，主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）未獲得上場機會，比爾（Bradley Beal）板凳出發攻下25分，關鍵時刻還抄截成功，幫助太陽以123：115險勝老鷹。

老鷹上半場外線18投12中，以72：68領先，但下半場老鷹手感降溫，太陽扭轉戰局，第4節一度取得15分領先。

不過老鷹沒有棄械投降，打出一波10：0攻勢讓戰局再度陷入緊張。最後25秒太陽領先7分，比爾防守老鷹前鋒杭特（De'Andre Hunter），點掉球後飛身搶球成功，幫助太陽鎖定勝利。

比爾全場16投11中，得到25分7籃板3抄截，杜蘭特（Kevin Durant）和艾倫（Grayson Allen）都攻下23分，布克（Devin Booker）三分球8投0中，但有20分12助攻。

老鷹團隊三分球32投15中，命中率46.9%。當家球星楊恩（Trae Young）得到21分7助攻。

對於諾基奇未獲得上場時間，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）表示，不讓諾基奇上場並非考量到對手陣容，只是單純想讓普拉里（Mason Plumlee）和新秀伊戈達羅（Oso Ighodaro）上場。