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NBA／全明星賽第二階段投票結果 字母哥與約柯奇持續領先

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
NBA公布第二階段明星賽投票結果，「字母哥」安戴托昆波(左)與約柯奇(右)，仍然穩居東西區人氣王。 美聯社
NBA公布第二階段明星賽投票結果，「字母哥」安戴托昆波(左)與約柯奇(右)，仍然穩居東西區人氣王。 美聯社

美國職籃NBA今天公布的全明星賽先發陣容投票結果顯示，密爾瓦基公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波與丹佛金塊中鋒約柯奇，仍然穩居東西區龍頭。

法新社報導，東區前場中，希臘球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）目前以272萬1339票領先，他曾兩度當選最有價值球員（MVP），同時也是目前的得分王。約柯奇（Nikola Jokic）則以227萬7723票，排在西區前場榜首。

今年全明星賽將在2月16日於舊金山舉行，先發人選將由投票決定並在1月23日公布，其中球迷投票占50%，媒體小組與現役NBA球員各占最終投票結果25%。

NBA今年改變全明星賽的賽制，以4隊錦標賽取代舊有兩隊制。這4隊中的3隊分別由歐尼爾（ShaquilleO'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）挑選，另外第4隊將是新秀挑戰賽的勝隊，這支隊伍由美國女子職籃（WNBA）傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍。

NBA公布第二階段明星賽投票結果。 截圖自NBA官方X
NBA公布第二階段明星賽投票結果。 截圖自NBA官方X

奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以181萬1050票領先西區後場，夏洛特黃蜂明星後衛波爾（LaMelo Ball）則以149萬227票在東區後場稱雄。

衛冕軍波士頓塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）拿下222萬4086票，總票數排名第3，在東區前場則是排在第2，僅次於「字母哥」，紐約尼克的唐斯（Karl-Anthony Towns）則以187萬2228票排在第3。

東區後場排在波爾之後的是得到118萬1310票的米契爾（Donovan Mitchell），他所屬的克利夫蘭騎士目前戰績最佳，接下來的公鹿里拉德（Damian Lillard）也有101萬9739票。

西區前場方面，3屆MVP的約柯奇依舊領先，其次是鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant），他拿下198萬3680票。緊追在後的是歷史得分王、4屆MVP的詹姆斯（LeBron James），他獲得198萬1529票。

上個賽季最佳新秀、聖安東尼奧馬刺的法國球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以163萬948票排第4，略高於洛杉磯湖人的戴維斯（Anthony Davis）的152萬8262票。

西區後場中，金州勇士柯瑞（Stephen Curry）僅次於亞歷山大，以136萬9365票升至第2，超越達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic），唐西奇目前以134萬4205票列在第3。

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