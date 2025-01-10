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NBA／傳巴特勒只願和太陽續約 熱火總裁：簽合約後就欠我們

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒與萊里基本上已經撕破臉，交情恐怕回不去了。 美聯社
巴特勒與萊里基本上已經撕破臉，交情恐怕回不去了。 美聯社

今天有傳聞指出，巴特勒（Jimmy Butler）只願和太陽隊簽新合約，而熱火總裁萊里（Pat Riley）被爆料曾說，「簽下合約後，你就確實欠我們一些東西。」

《富比士》記者希德利（Evan Sidery）發文指出，巴特勒已經讓全聯盟知道他只會和太陽簽下新合約。

ESPN名嘴柏金斯（Kendrick Perkins）也爆料，「根據我的消息來源，太陽已經準備2年1.21億美元的新合約給巴特勒。杜蘭特（Kevin Durant）想要巴特勒，如果真的能得到巴特勒，他們2人都會續約。」

據《邁阿密先鋒報》報導，媒體人巴塔德 （Dan Le Batard）曾在衝突前訪問萊里，當時萊里說， 「我理解這代球員，他們選擇如何過自己的生活。不過當你和我們簽合約後，你就確實欠我們一些東西。這是勞資協議說的，千萬別輕視這點，不過我們這裡有一群非常配合的球員。」

Jimmy Butler Kevin Durant 太陽 熱火

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