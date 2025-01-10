NBA／無緣新人王！麥肯接受半月板撕裂手術剩餘賽季報銷

76人潛力新秀麥肯（Jared McCain）打出驚奇成績，原先有機會角逐最佳菜鳥，但上個月因左膝半月板撕裂接受手術，今天正式確定剩餘賽季報銷，無緣新人王獎項。

麥肯在2024年選秀被76人以首輪第16順位選上，開始NBA之旅。在費城傷兵滿營的情況下，這位菜鳥得到了充分的出場機會。而他也不負眾望，出賽23場中有8場先發，能攻下15.3分2.4籃板2.6助攻，不僅在2024年11月對上騎士砍下生涯新高34分，當月更榮獲東區單月最佳新秀。

如果照著相同劇本走下去，麥肯相當有機會獲得年度最佳新秀的殊榮，不過上個月他因為左膝半月板撕裂選擇接受手術，接下來的賽季都將報銷，而這也宣告他將無緣最佳菜鳥。相關消息在社群發布後，球迷們感到相當不捨，紛紛留言道：「希望能夠很快康復」、「不！！！這真是個壞消息」。不過也有網友發現，過去76人將崛起的菜鳥們都會遇到各種問題，如西蒙斯（Ben Simmons）因傷病和職業態度遭到交易，佛爾茲（Markelle Fultz）則是得到胸廓出口症候群失去投籃能力。