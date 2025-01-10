NBA／葛蘭德飆40分逆襲暴龍 騎士二度12連勝穩坐龍頭

在昨天的東西區龍頭對決以7分差距中斷雷霆隊史最長15連勝後，連兩天出賽的騎士隊在今天與暴龍隊之戰儘管缺少了一哥米契爾（Donovan Mitchell），但葛蘭德（Darius Garland）在球隊最多12分落後的情況下，單場猛轟40分領軍逆轉，幫助騎士以132：126險勝暴龍，收下12連勝。

今年開季就曾拉出隊史最長15連勝的騎士，本季持續穩坐聯盟戰績龍頭寶座，在昨天面對同樣打出一波15連勝的西區龍頭雷霆，兩隊在整場比賽30度互換領先的高張力對決下，最終由騎士以7分差距勝出。

不過連兩天出賽的騎士，在今天碰上東區排名倒數第2名的暴龍卻打得是有驚無險，在少了球隊一哥米契爾的情況下，騎士上半場打完雖然還與暴龍戰成平手，但在第三節卻被暴龍單節猛轟42分，該節中段甚至一度落後達到12分之多。

但騎士葛蘭德在關鍵時刻挺身而出，他先是在第三節單節猛轟11分，第四節再灌進14分，其中包括在比賽最後39秒投進致勝三分球，幫助騎士取得5分領先，最終騎士也在他單場猛轟40分領軍下，以6分差距險勝暴龍，本季第二度迎來12連勝。

Darius Garland drops a 40-piece in Cleveland's 12th-straight W ‼️



40 PTS

14-22 FGM

9 AST

4 3PM

2 STL



The @cavs are only the 7th team in NBA history to start the season 33-4 or better 👏👏 pic.twitter.com/FFcrh6M7MC — NBA (@NBA) 2025年1月10日

根據統計數據，騎士隊史共6度達到12連勝，其中2次都發生在本季，且還有望繼續朝著隊史最長的15連勝邁進，而本季騎士在主場保持了20勝1敗的近乎完美戰績，也成為聯盟最難以被攻破的主場。

在個人數據表現部分，葛蘭德今天在米契爾缺陣的情況下拿下40分、9助攻，莫布里（Evan Mobley）則有21分、11籃板，艾倫（Jarrett Allen）18分、15籃板，勒佛特（Caris LeVert）則是投進4顆三分球拿下18分。至於暴龍也有3人得分來到20分，其中巴恩斯（Scottie Barnes）攻下24分，布徹（Chris Boucher）則有23分、12籃板。