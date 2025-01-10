NBA／柯瑞手感冰冷外線14中2！勇士仍斬斷活塞5連勝

在一場注定載入史冊的例行賽交鋒中，騎士以129：122終結了雷霆15連勝紀錄，並將自己的連勝延長至11場，此役是NBA歷史上首次兩支同時擁有雙位數連勝的球隊交鋒，堪稱本賽季最具話題性的對決。 賽

2025-01-09 17:30