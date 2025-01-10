NBA／柯瑞手感冰冷外線14中2！勇士仍斬斷活塞5連勝
勇士隊今天客場對戰活塞隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球14投2中，但勇士終場仍以107：104險勝，中止活塞近期的5連勝。
活塞連2天出戰，勇士因維金斯（Andrew Wiggins）缺陣，排出柯瑞、施羅德（Dennis Schroder）和希爾德（Buddy Hield）的3後衛先發陣容。前3節打完勇士領先8分，末節前段更打出16：4攻勢，取得18分領先。
不過活塞後段展開大反撲，最後9秒勇士前鋒桑托斯（Gui Santos）2罰1中，只領先4分，活塞康寧漢（Cade Cunningham）故意2罰1中，搶到進攻籃板，最後一擊射手畢斯利（Malik Beasley）跑出外線空檔，可惜沒中，勇士終場就以3分之差險勝。
柯瑞全場21投僅5中，其中三分球14投2中，得到17分10籃板6助攻。希爾德攻下全隊最高的19分，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）有14分10籃板。
活塞部分，康寧漢得到32分6籃板8助攻，畢斯利砍進21分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言