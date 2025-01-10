NBA／巴特勒去勇士機率低 美媒指出關鍵原因：太老又太貴
熱火一哥「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）季中喊出「吹密」，外界預期勇士會積極發出邀請，不過根據《The Athletic》報導，情況並非如此。
報導中提到，勇士對找來巴特勒沒有興趣，陣中當家柯瑞（Stephen Curry）和其他重要球員也沒有推動這筆交易。對此，《The Athletic》點出，巴特勒的年紀和傷病問題是最大隱憂，「但同時他（巴特勒）的身價又過高，讓他成為一個站不住腳的選擇。」
記者阿米克（Sam Amick）也在接受節目《Run It Back show》訪問時，補充道：「勇士不追隨巴特勒的原因不只是金錢，若交易成立，可預期庫明加（Jonathan Kuminga）和維金斯（Andrew Wiggins）都將是包裹一部分，不過球隊並不樂見這樣的情況。」
巴特勒2011年進入聯盟，在2019～20賽季加盟熱火，並帶領球隊5年都闖入季後賽，其中更有3次東區決賽、2次總冠軍賽。而隨著年齡增長，本季的「士官長」狀態不如從前，30.8平均上場時間、17.6場均得分和4.7助攻都是近6季最低。
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