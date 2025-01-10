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洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

NBA／洛杉磯野火迫18萬人撤離 湖人比賽延期、勇士教頭也是受災戶

聯合新聞網／ 綜合報導
洛杉磯受到野火肆虐。 路透
洛杉磯受到野火肆虐。 路透

由於洛杉磯野火，NBA官方今天宣布將湖人隊主場迎戰黃蜂隊的比賽延期，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都是受災戶。

據ESPN報導，洛杉磯目前有3場大規模野火正在燃燒，經歷連2天強風肆虐後，野火已吞噬約45平方英里，相當於舊金山市面積，迫使約18萬名居民緊急撤離家園。

洛杉磯野火已燒毀5300多座建築物，瑞迪克在受災區的房子也被燒掉。勇士總教練柯爾透露該地區是他的家鄉，就讀的高中整個消失，小鎮被徹底摧毀。

湖人球團發聲明表示，「我們為洛杉磯感到心碎，我們的心與所有受此情況影響的人同在。我們對第一線救援人員及在團結在一起的每個人深表感謝，今晚比賽將延期，以專注今天最重要的事。」

Steve Kerr 洛杉磯 湖人 黃蜂

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