NBA／30次互換領先 騎士斷雷霆15連勝

本季打下聯盟最佳戰績的騎士隊，昨天和締造隊史最長連勝的西區龍頭雷霆隊正面交鋒，兩支超過十連勝隊伍的頂尖對決打出高張力拉鋸戰，雙方互換領先卅次、最高領先不到兩位數，最終騎士以一二九比一二二奪十一連勝，也讓雷霆隊史最長連勝停在十五場。

這是ＮＢＡ史上第三次有兩支超過十連勝的隊伍碰頭，騎士「一哥」米契爾進攻雖當機，全場十六投僅三中拿下十一分，但中鋒艾倫及莫布里聯手攻下四十六分、廿一籃板，其中九個是進攻籃板，加上葛蘭特讀秒階段關鍵切入，都是騎士戰績推進到卅二勝四敗的功臣。

十一投九中的艾倫提到，在這場全國轉播的比賽中，騎士證明了自己，「觀眾終於明白誰是莫布里，他們還有很多要學習。他無所不能，防守端能阻止對手，進攻端我們只要畫一個戰術，把球給他，他就能為我們攻下重要一擊，所以大家要好好了解他」。

雷霆當家球星亞歷山大本季打出年度ＭＶＰ候選人表現，昨天仍有卅一分演出，但沒能擋下打出團隊戰力的騎士，米契爾說：「這說明了我們的成長，賽後我和所有人說，去年的我們贏不下這場球。每個人都帶給比賽一些正面的影響，無論是得分、籃板、防守，這是屬於團隊的勝利。」

米契爾也強調，雖不是贏下總冠軍，這一戰仍是值得驕傲的重要勝利，但也明白很多人仍不相信騎士能耐，「我們卅一勝四敗時，人們還是不相信。我們這晚奪勝，人們仍不相信，我們必須繼續做自己」。