NBA／史上首度兩支雙位數連勝隊伍交鋒 雷霆教頭：輸在防守

在一場注定載入史冊的例行賽交鋒中，騎士以129：122終結了雷霆15連勝紀錄，並將自己的連勝延長至11場，此役是NBA歷史上首次兩支同時擁有雙位數連勝的球隊交鋒，堪稱本賽季最具話題性的對決。

賽後雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）坦言防守沒做好是球隊輸球的主因，「今晚我們的問題在於防守，」戴格諾特表示。「我認為我們在得分方面已足夠贏下比賽，但我們就是無法在關鍵時刻阻止對手，尤其是像騎士這種需要想辦法讓他們慢下來的球隊。」

數據證明了這一點。騎士全場投籃命中率高達52.2%，命中15記三分球，並在罰球線上取得27次出手，比雷霆多出10次。這些關鍵的數據最終成為比賽的分水嶺。

儘管騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）手感低迷，全場16投僅3中僅得11分，但團隊的進攻火力彌補了他的缺陷。艾倫（Jarrett Allen）和莫布里（Evan Mobley）雙塔聯手轟下46分、22個籃板，其中艾倫搶下8個進攻籃板，成為雷霆防守端的噩夢。

「他在籃板上的壓制力讓我們陷入麻煩」，戴格諾特也不論稱讚對手騎士中鋒艾倫的表現。「他的籃板和我們的犯規麻煩是比賽的轉折點。」

雷霆雖輸球，但MVP候選人亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）依然砍下31分，威廉斯（Jalen Williams）也以25分和9次助攻迎來強勢反彈。然而在缺少霍姆葛倫（Chet Holmgren）與防守專家卡盧索（Alex Caruso）缺席，還是讓雷霆在籃板和防守上付出了代價。

What a move, @jdubwttp 🔥



Vote JDub 🗳️ https://t.co/2FFNkzxxzm pic.twitter.com/FDLCYlime9 — OKC THUNDER (@okcthunder) 2025年1月9日

「這是一次學習的機會，」戴格諾表示。「隨著霍姆葛倫的回歸，我們的內線會變得更加穩固，這樣的比賽只會讓我們變得更好。」