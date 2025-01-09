NBA／準狀元佛雷格「8.5分」隔扣驚豔全場 教練：想起威廉森
剛滿18歲的杜克大學好手佛雷格（Cooper Flagg）是今年NBA選秀狀元最大熱門，他昨天與匹茲堡大學交手，上演高難度「單手隔扣」讓隊友和觀眾們驚呼連連，他全場得到19分10籃板5助攻，率隊以76：47大勝。
佛雷格去年以17歲之姿進入巴黎奧運美國男籃靶子隊，沒想到他竟差點帶隊打贏美國代表隊，獲得杜蘭特（Kevin Durant）等超級球星盛讚，去年8月更與運動品牌「New Balance」簽下大合約，被各界看好成為2025年NBA選秀狀元。
佛雷格比賽開打沒多久就吞下2次犯規，長時間坐在板凳上觀戰，他化悲憤為力量，在比賽剩17分鐘左右時，抄球後一條龍單手隔扣對手，震驚全場。
COOPER FLAGG JUST WENT COAST-TO-COAST AND POSTERIZED THE DEFENDER 😱🔥— ESPN (@espn) January 8, 2025
ABSOLUTELY RIDICULOUS 🤯 pic.twitter.com/Z5jcZ756ew
這次扣籃讓杜克大學總教練謝耶（Jon Scheyer）想起昔日子弟兵「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson），稱呼佛雷格的表現是威廉森式比賽，「多年來我們有幾位球員能做出激勵全場的精彩表現，今晚就是其中之一。」
佛雷格給自己這次扣籃8.5分（滿分10分），並承認自己因犯規麻煩感到生氣，他回憶扣籃當下，「我幾乎起跳的瞬間就腦袋一片空白，接下來一切都像閃過一樣。」
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