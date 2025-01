NBA／準狀元佛雷格「8.5分」隔扣驚豔全場 教練：想起威廉森

剛滿18歲的杜克大學好手佛雷格(Cooper Flagg)是今年NBA選秀狀元最大熱門,他昨天與匹茲堡大學交手,上演高難度「單手隔扣」讓隊友和觀眾們驚呼連連,他全場得到19分10籃板5助攻,率隊以76:47大勝。

佛雷格去年以17歲之姿進入巴黎奧運美國男籃靶子隊,沒想到他竟差點帶隊打贏美國代表隊,獲得杜蘭特(Kevin Durant)等超級球星盛讚,去年8月更與運動品牌「New Balance」簽下大合約,被各界看好成為2025年NBA選秀狀元。

佛雷格比賽開打沒多久就吞下2次犯規,長時間坐在板凳上觀戰,他化悲憤為力量,在比賽剩17分鐘左右時,抄球後一條龍單手隔扣對手,震驚全場。

COOPER FLAGG JUST WENT COAST-TO-COAST AND POSTERIZED THE DEFENDER 😱🔥



ABSOLUTELY RIDICULOUS 🤯 pic.twitter.com/Z5jcZ756ew