NBA／和雷霆演總冠軍前哨戰？騎士球員：去年我們不可能贏

克里夫蘭騎士隊今日以129：122戰勝奧克拉荷馬城雷霆隊，打破了雷霆自12月1日以來的15連勝，同時將自己的戰績提升至聯盟最佳的32勝4敗，並豪奪11連勝。這場對決被譽為近年來最令人期待的常規賽比賽之一，甚至可能預示著NBA總決賽的對決組合。

這場比賽當家球星米契爾（Donovan Mitchell）手感冰冷，全場16投僅3中，僅得11分，但艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）雙塔連線轟下46分、22個籃板，頻頻爭搶進攻籃板並完成關鍵扣籃。此外騎士明星後衛葛蘭德（Darius Garland）貢獻18分和7次助攻，並在比賽最後時刻命中鎖定勝利的上籃。

賽後騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，球員們進入更衣室後告訴他：「我們去年不可能贏下這場比賽。」

Jarrett Allen with the putback for 23 points 💪



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此戰不僅是兩支30勝球隊的巔峰對決，更被賦予了季後賽般的氛圍，除了是本季東區第一對陣西區第一、聯盟最佳進攻（騎士）對決最佳防守（雷霆），更是NBA歷史上首次有一支15連勝的球隊對陣另一支10連勝球隊，而兩支勝率達到八成以上的球隊進行跨聯盟交手同樣是史上首見。

比賽過程也沒讓人失望，全場共有30次領先交換和8次平手，展現了激烈的攻防拉鋸。雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一如以往穩定砍下31分，而二當家威廉斯（Jalen Williams）則以25分和9次助攻迎來強勢反彈。

莫布里的表現成為本場一大亮點，他用全面的數據征服全場。21分、10個籃板、7次助攻，在比賽關鍵時刻，他一人單挑雷霆內線，以強硬的低位單打幫助騎士穩住局勢。隊友艾倫稱讚道：「他們終於知道莫布里是誰了，但他們還有更多要學的。他今天在攻防兩端都不可阻擋，幫助我們拿下這場重要的勝利。」

「我們屬於這裡」米契爾賽後說：「即使我們31勝4敗，很多人還是不相信我們的實力，但我們要繼續做我們自己，向世界證明我們的能力。」

「這是一場值得驕傲的比賽，但我們的目標遠不止於此，」米契爾補充說：「這只是第一步，真正的挑戰還在後頭。」