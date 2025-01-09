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NBA／米道頓降板凳是健康考量 字母哥紀錄之夜退馬刺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
字母哥今天拿下生涯第432次「雙十」，超越「天勾」賈霸。 美聯社
字母哥今天拿下生涯第432次「雙十」，超越「天勾」賈霸。 美聯社

公鹿隊在今天與馬刺隊之戰進行先發陣容的異動，將昔日球隊二哥米道頓（Khris Middleton）改至板凳出發，儘管他全場僅有8分進帳，但公鹿在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下生涯第432次「雙十」，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）榮登隊史第1的助拳下，以121：105輕取馬刺，收下2連勝。

在拿下NBA盃冠軍後，公鹿過去一段時間狀態不佳，一度在5場比賽內吞下4敗，在前一場比賽擊退暴龍隊止敗後，公鹿今天迎回了輪休一場比賽的米道頓，不過總教練瑞佛斯（Doc Rivers）卻決定讓他改從板凳出發，希望透過角色轉變協助他調整節奏。

瑞佛斯強調，會將米道頓從先發行列中剔除，主要還是健康因素考量，與他的球場表現無關，「他手術後的身體狀況還沒有到他自己或是我們希望的程度，所以我們現在仍持續在進行觀察，我們正在稍微減少他的上場時間，想幫助他能度過難關。」

米道頓今天改打替補上陣。 法新社
米道頓今天改打替補上陣。 法新社

米道頓在去年休賽季進行了腳踝手術後於上月初歸隊，在受到上場時間限制下也曾從板凳出發，在12月中回到先發陣容後他也穩定為球隊供輸，不過近幾場比賽表現出現起伏，也讓瑞佛斯有了變陣的想法，而米道頓今天從板凳出發上場21分鐘最終拿下8分、5籃板、3助攻。

瑞佛斯坦言，目前球隊還沒有找到米道頓上場的節奏，導致他在上場時間上一下增加一下減少，數據表現也有所起伏，「他可能在某一天打得不錯，但隔天又狀態不佳，上場時間的不斷變化對他來說確實是個艱難的過程。」

而在今天與馬刺之戰，公鹿仍是在安戴托昆波拿下25分、16籃板、8助攻的全能數據領軍下，以16分差距輕取馬刺，B．洛培茲（Brook Lopez）與里拉德（Damian Lillard）也分別有22分與26分進帳，加上板凳出發崔蘭特（Gary Trent Jr.）與格林（AJ Green），4人合計投進17顆三分球，成為公鹿贏球另外一大主因。

Damian Lillard Giannis Antetokounmpo Khris Middleton

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