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NBA／大勝快艇！穆雷、衛少聯手率金塊「背靠背」8連勝
丹佛金塊隊今日以126：103大勝洛杉磯快艇隊，兩隊均因主力球星缺陣而短兵相接。穆雷（Jamal Murray）砍下21分和9次助攻，「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）貢獻19分和8次助攻，帶領金塊取得勝利，保住西區排名第四。
快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）因返回洛杉磯協助家人撤離加州野火而無法出賽。而金塊這邊則是當家球星約基奇（Nikola Jokic）因病缺席了第二場比賽，今天贏球後本賽季在他缺陣的比賽中，金塊的戰績為2勝3負。
本場比賽鮑威爾（Norman Powell）為快艇砍下全隊最高30分，本賽季他面對金塊的四場比賽場均得分高達27.6分。但快艇其餘球員表現平平，其中哈登（James Harden）拿下16分，祖巴茲（Ivica Zubac）則貢獻10分。
金塊首節憑藉一波20比3的攻勢迅速掌控比賽節奏，第二節末以55比30領先，雖然快艇將分差縮小至16分進入中場休息，但金塊在第三節再次掀起得分浪潮，徹底鎖定勝局。
金塊總教練馬龍（Michael Malone）在約基奇缺陣的情況下進行調整，由小喬丹（DeAndre Jordan）頂替首發，薩里奇（Dario Saric）則從板凳出發。喬丹本場表現亮眼，拿下本賽季最高的12分，並追平賽季最高的9個籃板。他在第三節連續完成兩次空接暴扣，並補籃得手，將分差從16分拉大到27分。
金塊在本賽季背靠背比賽中的第二場保持不敗，目前戰績為8勝0負。然而，他們在背靠背的第一場比賽中表現不佳，戰績僅為2勝6負。
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