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NBA／昔支持巴勒斯坦推文引爭議！ 魔獸自曝接到聯盟高層施壓

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德近期頻頻上各種Podcast節目爆料，。 路透
「魔獸」霍華德近期頻頻上各種Podcast節目爆料，。 路透

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）這位八屆NBA全明星球員近日透露，他曾因為在2014年發布支持巴勒斯坦的推文，而接到NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）的電話，要求刪除該推文。然而，NBA發言人巴斯（Mike Bass）在週三表示，這一說法是「完全錯誤的」，並強調席爾瓦當時並未聯繫這位退役球星。

霍華德在近期做客podcast節目《The Gauds Show》時表示：「我在推特發了一則『解放巴勒斯坦』的貼文。不到10分鐘，我就接到了NBA總裁、經紀人以及當時與我基金會合作的人的電話，他們告訴我：你必須刪除這條推文。」霍華德表示，該推文對他的職業生涯造成了很大的威脅。

霍華德在節目中告訴主持人丹尼爾斯（Ray Daniels）：「當你身處聯盟中時，如果說得太多，可能會再也找不到工作。我不得不壓抑自己的聲音，而這真的很難做到。」

霍華德聲稱NBA試圖壓制他為巴勒斯坦人發聲的意圖，引發了社交媒體和網絡上的廣泛關注，多家中東媒體也報導了他的說法。多名支持巴勒斯坦的活動人士對霍華德的言論表示支持，並批評了NBA。

該事件發生在2014年加沙戰爭期間，霍華德認為這一事件突顯了球員在涉及爭議話題時面臨的沉默壓力。十年後的這番說辭正值以色列與由哈馬斯領導的巴勒斯坦武裝組織之間的持續衝突，據路透社報導，自10月7日南部以色列遭受襲擊以來，已有超過4.5萬名巴勒斯坦人喪生。

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