快訊

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

招不到人！日本便利商店祭奇招 聘遠距員工「站櫃台」配1物值大夜班

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

NBA／活塞2019年後首度5連勝 史都華又用暴力明對決勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
史都華。 法新社
史都華。 法新社

活塞隊今天在客場以113：98輕取籃網隊，創隊史2019年以來首次5連勝，明天將回到主場迎戰勇士隊。

本場活塞一路壓制籃網，最多領先達26分。活塞畢斯利（Malik Beasley）攻下全隊最高的23分，狀元康寧漢（Cade Cunningham）得到13分5籃板5助攻，籃網以前鋒克勞尼（Noah Clowney）表現最佳，他拿下生涯新高的29分。

近年活塞戰績不佳，本季終於有好轉趨勢，最近拉出一波5連勝，戰績來到19勝18敗。這是隊史2019年3月後首次5連勝，也是2019年球季尾聲以來首次勝率破5成。

今天比賽一項焦點是活塞長人（Isaiah Stewart）史都華，他過去曾與詹姆斯（LeBron James）和前太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）發生肢體衝突。今天首節他再度使用暴力，肘擊籃網前鋒克勞尼被裁判吹一級惡意犯規，明天活塞將與勇士交手，因此有球迷期待他與「綠師傅」格林（Draymond Green）是否會發生火花。

勇士 活塞 籃網

相關新聞

NBA／30次互換領先高張力！騎士斷雷霆15連勝豪奪11連勝

NBA近況正熱的東西區龍頭騎士隊和雷霆隊今天正面對決，兩支都處於連勝的隊伍打出場高張力拉鋸戰，騎士主將米契爾（Donov...

NBA／活塞2019年後首度5連勝 史都華又用暴力明對決勇士

活塞隊今天在客場以113：98輕取籃網隊，創隊史2019年以來首次5連勝，明天將回到主場迎戰勇士隊。 本場活塞一路壓制籃網，最多領先達26分。活塞畢斯利（Malik Beasley）攻下全隊最高

NBA／魔術殘血陣容迎好消息 一哥班切羅預計明後天歸隊

在球隊前4號得分手相繼傷退後，魔術在今天總算迎來好消息，球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）在因右斜肌撕裂傷缺...

NBA／不放棄否決權但可能同意交易 比爾靜待與太陽談判

太陽明星後衛比爾（Bradley Beal）在近兩場比賽被總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）降至替補後，...

NBA／鵜鶘當賣家可能上架威廉森 但勇士無意豪賭換來「胖虎 」

隨著交易大限日漸接近，急需幫柯瑞找幫手的勇士隊如何補強是外界焦點，但即使市場上可能出現大牌球星威廉森（Zion Williamson），勇士卻沒有太大興趣。 根據《Andscape》記者史皮爾斯（M

NBA／以比爾為範例！公鹿重塑戰力將下放米道頓打替補

據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）將把米道頓（Khris Middleton）下放到替補，預計今天公鹿主場迎戰馬刺隊就會從板凳出發，此舉主要是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。