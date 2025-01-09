NBA／活塞2019年後首度5連勝 史都華又用暴力明對決勇士

活塞隊今天在客場以113：98輕取籃網隊，創隊史2019年以來首次5連勝，明天將回到主場迎戰勇士隊。

本場活塞一路壓制籃網，最多領先達26分。活塞畢斯利（Malik Beasley）攻下全隊最高的23分，狀元康寧漢（Cade Cunningham）得到13分5籃板5助攻，籃網以前鋒克勞尼（Noah Clowney）表現最佳，他拿下生涯新高的29分。

近年活塞戰績不佳，本季終於有好轉趨勢，最近拉出一波5連勝，戰績來到19勝18敗。這是隊史2019年3月後首次5連勝，也是2019年球季尾聲以來首次勝率破5成。

今天比賽一項焦點是活塞長人（Isaiah Stewart）史都華，他過去曾與詹姆斯（LeBron James）和前太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）發生肢體衝突。今天首節他再度使用暴力，肘擊籃網前鋒克勞尼被裁判吹一級惡意犯規，明天活塞將與勇士交手，因此有球迷期待他與「綠師傅」格林（Draymond Green）是否會發生火花。