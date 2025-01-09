NBA／鵜鶘當賣家可能上架威廉森 但勇士無意豪賭換來「胖虎 」

隨著交易大限日漸接近，急需幫柯瑞找幫手的勇士隊如何補強是外界焦點，但即使市場上可能出現大牌球星威廉森（Zion Williamson），勇士卻沒有太大興趣。

根據《Andscape》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）在週二接受電台節目訪問時透露，雖然紐奧良鵜鶘隊可能在2月6日交易截止日前將威廉森交易，但勇士隊並未將他列入考慮範圍。

史皮爾斯在節目中表示：「我聽說威廉森並不在勇士的雷達範圍內，這或許是好事。你永遠不知道他會有什麼表現，或是他什麼時候能保持健康穩定出賽。他的薪資也相當高，我認為勇士最終可能會以非常創新的方式進行補強，而他們確實需要這樣做。」

威廉森是2019年鵜鶘的選秀狀元，一進入職業賽場就展現超巨能力，然而他在職業生涯中飽受傷病困擾，因腿筋傷勢自11月6日以來缺席了27場比賽，直到昨天對戰灰狼才復出，今天則因「背靠背」以傷病管理為由輪休。他的健康問題讓人擔憂，在六個賽季中，威廉森僅有兩次賽季出賽場次超過60場，此外他2024-25賽季的薪資高達3670萬美元，這對於勇士這樣已面臨薪資壓力的球隊來說，也是顯著的障礙。

昨日被問到自己可能被交易的感受，威廉森則正面回應：「身為職業球員我能做的就是每天好好打球享受比賽，至少我能靠最愛的籃球為生，墨瑞（Dejounte Murray）總是告訴我不能將此視為理所當然。」

"As a professional, the only thing I can do is come in to work everyday, work hard, and have fun. At the end of the day, I get to play basketball for a living. I love hooping. Me and Dejounte talk about it alot, not taking this for granted"



-- Zion Williamson on trade rumors pic.twitter.com/3fJeWLd7lg — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) 2025年1月8日

在健康的情況下，威廉森被視為聯盟中最具統治力和破壞力的球員之一。他職業生涯場均可以貢獻24.6分、6.6個籃板和4.2次助攻，投籃命中率高達58.7%，並兩度入選NBA全明星賽。

史皮爾斯認為，勇士隊需要以創新的方式補強陣容，而不是在威廉森這樣的高風險球員身上押注。儘管威廉森擁有巨星潛質，但他的不確定性和高昂的薪資，讓勇士隊更傾向於探索其他更穩定的選項，不僅有助於降低風險，也能更靈活地調整球隊的薪資結構。