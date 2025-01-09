NBA／以比爾為範例！公鹿重塑戰力將下放米道頓打替補

據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）將把米道頓（Khris Middleton）下放到替補，預計今天公鹿主場迎戰馬刺隊就會從板凳出發，此舉主要是讓他從季前雙腳踝手術中逐步恢復同時，仍保持先發陣容連續性。

33歲的米道頓缺席公鹿前21場比賽，直到12月6日才迎來本季首秀，自那之後米道頓打12場比賽，其中7場先發，場均貢獻12.7分、5.0助攻、4.4籃板和1.6三分球，整體投籃命中率44.7%，三分球命中率40.4%。

米道頓場均得分是自2013-14賽季（他的新秀第二年）以來最低值，但這主要是因為他場均出場時間僅23.8分鐘，為新秀賽季以來最低。儘管受到限制，米道頓本季表現仍然相當高效，三分命中率達4成，高於生涯平均38.8%。

米道頓是3屆明星賽球員，2021年曾幫助公鹿奪冠，但由於腳踝問題，目前還未恢復到最佳狀態，讓米道頓擔任替補角色，可以讓瑞佛斯更方便管理他的上場時間，同時還不會影響到先發陣容。他也足以成為一名頂級替補得分手，可能成為公鹿尋找已久的第六人角色。

本季公鹿表現起伏不定，曾以2勝8敗開局，但調整後逐步回到正軌，去年底還拿到NBA盃冠軍，目前以18勝16敗戰績位列東區第五。