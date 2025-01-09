NBA／不放棄否決權但可能同意交易 比爾靜待與太陽談判

太陽明星後衛比爾（Bradley Beal）在近兩場比賽被總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）降至替補後，一度傳出有可能為了包括熱火在內的幾支球隊放棄交易否決權的消息，不過經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）在今天透露，比爾確實有可能同意被交易，但目前太陽還未對此作出談判。

身為聯盟史上第10位，也是當今現役球員中除了詹姆斯以外，唯一在合約中附有交易否決權的比爾，近期在熱火巴特勒（Jimmy Butler）傳出「賣我」傳聞後，就被認為有可能成為太陽的交易籌碼，但礙於比爾的交易否決權讓雙方無法對此進行談判。

不過在日前太陽總教練布丹霍澤將過去9年場場先發的比爾將至替補後，隨即傳出比爾願意為了熱火、湖人、快艇等隊放棄交易否決權的消息，而太陽對他的角色調整，也被認為是在暗示比爾做出決定。

但比爾在該場比賽賽後也強調，儘管目前還沒有接獲任何關於交易的討論，但他也掌握了是否被交易的主導權，而他的交易否決權則來自於2022年與巫師簽訂的5年、2.51億美元合約，也代表在本季結束後他仍與太陽還有2年約1.1億美元的合約。

今天經紀人巴特爾史坦也強調，儘管比爾與經紀團隊確實不排除在出現「完美」狀況的情況下同意被交易，但將不會輕易放棄交易否決權，正如同比爾在2023年被交易到太陽時一樣，但目前太陽球團仍未與比爾談論過關於交易一事，所以比爾也將心思都擺在如何幫助球隊上，「確實現在還沒有與太陽或是任何球隊討論過交易，他仍是專心在如何幫助球隊扭轉局面。」