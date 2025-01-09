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NBA／魔術殘血陣容迎好消息 一哥班切羅預計明後天歸隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在球隊前4號得分手相繼傷退後，魔術在今天總算迎來好消息，球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）在因右斜肌撕裂傷缺席超過兩個月賽事後，預計在明天或是後天的主場賽事中復出，為人手短缺的魔術注入強心針。

本季遭遇傷病纏身的魔術，開季後球隊一哥班凱羅僅出賽5場就因右斜肌撕裂進入傷兵名單，他本季開季狀況火熱，其中包括在與溜馬之戰曾拿下50分、13籃板、9助攻，成為繼詹姆斯（LeBron James）之外，聯盟史上第二年輕達成50分、10籃板、5助攻的球員。

而班切羅的傷病對於魔術來說卻只是個開端，包括本季打出全明星身手並率隊維持住東區前段班佳績的F．華格納（Franz Wagner），也在去年12月7日後就因為相同傷勢缺陣，之後華格納兄弟的哥哥M．華格納（Moritz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）也先後進入傷兵名單，且M．華格納已確定賽季報銷。

不過魔術在前場比賽以「殘血」陣容擊敗尼克後，今天也傳來好消息，那就是班切羅在缺陣超過2個月後將於明天與灰狼，或是後天與公鹿的主場賽事中歸隊，而他也在今天全程參與了球隊訓練，狀態也從無法出賽變為賽前決定。

至於球隊另外兩名好手F．華格納與薩格斯的狀態，球隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）透露，F．華格納目前仍無法進行接觸訓練，但身體狀態已經好轉，且慢慢尋找投籃手感，至於摔傷背部的薩格斯已可以參與部分訓練，並列入逐日觀察名單。

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