NBA／洛杉磯野火受災戶 雷納德才復出就離隊陪伴家人

洛杉磯郊區高級社區「太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）」野火肆虐，被燒毀的面積超過11800英畝，超過一千棟建築建築遭燒毀、數萬居民撤離，剛復出的快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）也暫別球隊飛回洛杉磯，與撤離災區的家人們會合。

雷納德2021年在太平洋帕利塞德置產，關於他的家人狀況目前還不明，雷納德會離隊多久也還未知。快艇台灣時間明天將和金塊隊交手，台灣時間周日回到洛杉磯主場迎戰黃蜂隊。

因右膝動刀缺席多時的雷納德，上周才迎接復出戰，明天和金塊的交手原本是回歸第3場，卻因天災影響出賽。他前兩戰平均上場20分鐘，攻下10分。

洛杉磯野火已造成2死，許多名人都遭影響，國家冰球聯盟（NHL）今天宣布洛杉磯國王當地時間今晚在Crypto.com體育館的比賽延期，湖人隊和國王共用主場，明天將迎戰黃蜂隊，NBA目前沒宣布賽事改期。

居住在帕利塞德的湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，他的家人已經因野火撤離；勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）也曾透露，高齡90歲的母親也是撤離人員之一。