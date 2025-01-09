NBA／詹皇風車灌籃 不敵獨行俠吞敗

上周剛過四十歲生日的美國職籃ＮＢＡ湖人隊「小詹皇」詹姆斯，昨天出戰獨行俠隊上演左手「風車」灌籃，讓觀眾、隊友到轉播單位都陷入瘋狂，但熱血演出沒能延續到終場，少了兩位後場球星唐西奇、厄文的獨行俠下半場拉開差距，以一一八比九十七獲勝，終止五連敗。

詹姆斯首節八分鐘接球後直衝禁區，在獨行俠萊夫利前左手暴扣，華麗流暢的風車灌籃成為比賽亮點，還被轉播團隊稱是「年度最佳灌籃」；在詹姆斯華麗灌籃帶動下，湖人首節以廿七比廿四領先，但第二節末被獨行俠打出十一比○攻勢，下半場更被拉開比數，最終以廿一分差吞下二連敗。

湖人先前十一場比賽贏了八場，但德州客場之旅先輸給火箭隊，再敗給少了唐西奇、厄文的獨行俠，昨天攻下十八分、十籃板、八助攻的詹姆斯坦言感覺很糟。

湖人禁區大將戴維斯攻下全隊最高廿一分、十二籃板，但廿一投錯失十一球，賽後拒絕受訪，總教練瑞迪克也說，感覺打得有點累。本季接下湖人兵符的瑞迪克提到，目前球隊輪替陣容有些問題，沒能好好執行該有的策略，「我們還不確定輪換出了什麼狀況，這前所未見。」