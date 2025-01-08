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NBA／勇士陷信心危機 格林喊話：要找回靈魂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊格林。 美聯社
勇士隊格林。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖轟下8記三分彈，主場仍失守，以98：114敗給熱火隊，近13場比賽苦吞第9敗，從一度的西區龍頭落到目前只排第10名，教練柯爾（Steve Kerr）形容球隊出現「信心危機」，柯瑞也說球隊攻守兩端都打得掙扎、陷入低潮，老將格林（Draymond Green）則和球隊喊話，要大家「找回靈魂」。

今天攻下7分、10籃板、10助攻的格林賽後鼓勵隊友，他說：「我們必須找回我們的靈魂，找回我們失去的靈魂，我們也失去了我們的精神，必須找回來，打出強勢的籃球，帶著信心打球，我相信如果我們能做到，我們會找回我們的方向。」

攻下19分僅次柯瑞的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）形容，當球能投進時，一切都沒問題，「所有事都很棒，都很好，但我們沒能當領跑者。」

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