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NBA／柯瑞連2戰0助攻生涯首見 勇士主帥：出現信心危機

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天面對熱火隊投進8顆三分球，拿下31分，但勇士終場仍以98：114落敗，柯瑞賽後直言「非常生氣」。

熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）被禁賽，且昨天才剛打完2度延長，原以為勇士能以逸待勞，沒想到只有柯瑞手感火燙，三分球17中8；其他隊友合計33投6中，形成強烈對比，也讓柯瑞比賽尾聲看起來相當不開心。

值得一提的是，柯瑞上一戰對國王隊沒有助攻；今天攻下31分，仍沒有助攻。這是他生涯首次連2場0助攻。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言球隊出現信心危機，「你可以看出來，也能感覺我不在意沒投進，但我在意沒投進後對防守的態度和影響。我們現在感到洩氣，但在NBA和生活中，沒有空間讓我們難過。」

柯爾也說柯瑞正在為球隊缺乏競爭力感到難過，柯瑞則表示，「我們非常生氣，大家都在努力弄明白問題出在哪。有時候我們在比賽拼命追回來，但無法連續完成防守，進攻端出現糟糕的回合，進一步影響信心、肢體語言和氛氛。」

柯瑞喊話，「相信我們是一支好球隊。我們要停止空談，不要再繞圈子了，要拼命走出困境。」

Stephen Curry 勇士 熱火

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