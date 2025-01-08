NBA／爵士中鋒凱斯勒女友當選「美國小姐」 他當下反應曝光

爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）女友絲托卡德（Abbie Stockard），日前代表阿拉巴馬州，獲選第97屆美國小姐，凱斯勒也在個人IG分享反應影片，引發網友熱議。

影片中可見，凱斯勒在餐桌上與爵士總教練哈迪（Will Hardy）盯著手機，神情看起來非常緊張。得知女友獲選時，凱斯勒起身露出驚訝的表情，隨後與哈迪擁抱慶祝。

Walker Kessler had the most wholesome reaction to his girlfriend Abbie Stockard being crowned Miss America. 🥹👏



(🎥: @WalkerKessler13) pic.twitter.com/qHsiFnbytN — theScore (@theScore) January 7, 2025

What makes the Auburn experience great? We all genuinely get pumped for the anything in The Auburn Experience.



Congrats to former Tiger Paw Abbie Stockard for winning Miss America! pic.twitter.com/2UsFyo7gtx — Kyle Loomis (@kyleloomis24) January 6, 2025

爵士中鋒凱斯勒女友凱斯勒獲選美國小姐。 美聯社

凱斯勒發文寫道，「恭喜妳，Abbie！我為妳以及妳代表的一切感到無比驕傲。妳的努力和對主的信任，為妳贏得這個令人難以置信的機會！用妳的光芒照亮身邊的人！愛妳！」

絲托卡德現年22歲，目前就讀奧本大學護理系，目標是取得護士麻醉學博士。她從51位參賽者中脫穎而出，獲得5萬美元獎學金，將展開為期一年的美國小姐任期。