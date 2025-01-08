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NBA／爵士中鋒凱斯勒女友當選「美國小姐」 他當下反應曝光
爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）女友絲托卡德（Abbie Stockard），日前代表阿拉巴馬州，獲選第97屆美國小姐，凱斯勒也在個人IG分享反應影片，引發網友熱議。
影片中可見，凱斯勒在餐桌上與爵士總教練哈迪（Will Hardy）盯著手機，神情看起來非常緊張。得知女友獲選時，凱斯勒起身露出驚訝的表情，隨後與哈迪擁抱慶祝。
Walker Kessler had the most wholesome reaction to his girlfriend Abbie Stockard being crowned Miss America. 🥹👏— theScore (@theScore) January 7, 2025
(🎥: @WalkerKessler13) pic.twitter.com/qHsiFnbytN
What makes the Auburn experience great? We all genuinely get pumped for the anything in The Auburn Experience.— Kyle Loomis (@kyleloomis24) January 6, 2025
Congrats to former Tiger Paw Abbie Stockard for winning Miss America! pic.twitter.com/2UsFyo7gtx
凱斯勒發文寫道，「恭喜妳，Abbie！我為妳以及妳代表的一切感到無比驕傲。妳的努力和對主的信任，為妳贏得這個令人難以置信的機會！用妳的光芒照亮身邊的人！愛妳！」
絲托卡德現年22歲，目前就讀奧本大學護理系，目標是取得護士麻醉學博士。她從51位參賽者中脫穎而出，獲得5萬美元獎學金，將展開為期一年的美國小姐任期。
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