NBA／約柯奇因病缺陣 塞爾蒂克15：0關門攻勢擊潰金塊

金塊隊和塞爾蒂克隊原本要上演的上周最佳球員對決，但金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）因身體不適缺陣，沒能領軍對決上周的東區最佳球員泰托姆（Jayson Tatum），不過有板凳奇兵史特羅瑟（Julian Strawther）飆外線，第四節前段還能緊咬比分，衛冕軍以一波15：0攻勢鎖定勝利，最終以118：106帶走勝利。

塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）第一節就攻下15分，泰托姆也有暴扣演出在內的11分，率隊以37：25領先，第二節豪瑟（Sam Hauser）飆進外線後衛冕軍領先更達43：28；金塊暫停後止血，穆雷（Jamal Murray）連拿6分助隊縮小差距，華森（Peyton Watson） 讀秒階段飆進外線更讓金塊半場打完追平到57：57。

布朗恩（Christian Braun）第三節率先得分讓金塊取得2分領先，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）發揮，三節打完仍以83：88緊咬比數。第四節史特羅瑟和布朗恩連飆外線更讓金塊93：93追平比分，但綠衫軍在波爾辛吉斯、泰托姆領軍下狂轟一波15：0攻勢奠定勝基，最終在前後冠軍對決中以118：106奪勝。

泰托姆今天攻下29分，波爾辛吉斯25分、11籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）和布朗（Jaylen Brown）也各有19分和14分；衛斯特布魯克攻下全隊最高26分，穆雷和史特羅瑟各19分。