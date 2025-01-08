聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞轟8記三分彈仍贏不了 熱火退勇士止3連敗
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）上半場三分球10投6中獨拿20分，全場也有31分表現，但主場仍以98：114失守，讓熱火隊止住3連敗。
陷入巴特勒（Jimmy Butler）交易風波的熱火，首節取得29：23領先；勇士雖有柯瑞火力全開飆分，半場仍陷入48：62落後。
施羅德（Dennis Schroder）第三節連拿5分雖將比分追到59：68，但熱火洛齊爾（Terry Rozier）回敬三分彈，領先回到73：59，不過柯瑞飆進第7記三分彈，希爾德（Buddy Hield）也加入開火行列，讓勇士打完三節追近到78：84。
柯瑞第四節第一次出手就是單場的第8記三分彈，執行技術犯規的罰球得手後更將差距縮小到86：87，但熱火約維奇（Nikola Jovic）和巴克斯（Alec Burks）連飆3記三分彈，領先又回到兩位數。
勇士想用外線追分但再沒建樹，最後3分鐘柯瑞等主力都換下場，最終熱火就以114：98踢館成功，賞給勇士2連敗。
柯瑞三分球17投8中轟下全場最高31分但無力回天；點點開花的熱火6人得分兩位數，約維奇板凳出賽攻下全隊最高20分，阿德巴約（Bam Adebayo）19分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言