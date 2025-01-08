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NBA／老鷹楊恩Logo Shot絕殺爵士！向球迷揮手說再見
老鷹隊當家球星楊恩（Trae Young）今天在爵士隊主場，上演超大號三分球絕殺，終場以124：121拿下勝利，並揮手向猶他球迷說再見。
比賽時間剩8.8秒爵士還以121：124落後，塞克斯頓（Collin Sexton）把握空檔，命中三分球追平比數，時間只剩2.9秒。
不料接下來楊恩運球還沒過半場，就出手超大號三分球，竟空心破網，根據官網數據顯示，這球距離為49英尺。楊恩揮手向球迷們說再見，並做出「太冷」動作，隨後與隊友們開心慶祝。
老鷹全隊7人得分上雙，楊恩全場得到24分20助攻，只有2次失誤。丹尼爾斯（Dyson Daniels）16分6籃板7助攻，卡佩拉（Clint Capela）有18分6籃板。
爵士則以馬卡南（Lauri Markkanen）砍進35分表現最佳，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）得到21分10籃板3阻攻，塞克斯頓貢獻24分。
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