NBA／鵜鶘「胖虎」復出就上演灌籃秀 墨瑞：太瘋狂了

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）缺陣27場比賽後，傷癒復出對戰灰狼隊，雖高效率砍進22分，但關鍵時刻發生致命失誤，終場以97：104落敗。

威廉森首節就接獲隊友麥凱倫（C.J. McCollum）傳球，空中接力灌籃得分，宣告自己強勢回歸。上半場戰況膠著，兩隊戰成54：54平手。

💤 ZION WILLIAMSON IS BACK 💤



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第三節開打1分多鐘，威廉森抄截成功，並上演「大風車灌籃」，提振球隊士氣，不過本節灰狼壓制鵜鶘，取得8分領先。

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比賽尾聲鵜鶘打出9：1攻勢，追到3分落後，但關鍵時刻威廉森發生失誤，讓比賽失去懸念，最終以7分之差輸球。

威廉森全場15投9中，進帳22分6籃板，墨瑞（Dejounte Murray）有29分6助攻6抄截。灰狼則以愛德華（Anthony Edwards）攻下32分9籃板表現最佳。

墨瑞賽後大讚威廉森，「那個灌籃真的太瘋狂了，想到他休息這麼久，還能做到這種程度，這真的是努力訓練的證明。對我來說，最印象深刻的是他的體能狀態。」

威廉森也滿意自己的狀態，「我現在真的覺得雙腿已恢復力量，接下來就是找回比賽節奏，沒時間花3到5場比賽慢慢調整，只能快點搞定。」