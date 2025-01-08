快訊

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

NBA／鵜鶘「胖虎」復出就上演灌籃秀 墨瑞：太瘋狂了

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森。 美聯社
威廉森。 美聯社

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）缺陣27場比賽後，傷癒復出對戰灰狼隊，雖高效率砍進22分，但關鍵時刻發生致命失誤，終場以97：104落敗。

威廉森首節就接獲隊友麥凱倫（C.J. McCollum）傳球，空中接力灌籃得分，宣告自己強勢回歸。上半場戰況膠著，兩隊戰成54：54平手。

第三節開打1分多鐘，威廉森抄截成功，並上演「大風車灌籃」，提振球隊士氣，不過本節灰狼壓制鵜鶘，取得8分領先。

比賽尾聲鵜鶘打出9：1攻勢，追到3分落後，但關鍵時刻威廉森發生失誤，讓比賽失去懸念，最終以7分之差輸球。

威廉森全場15投9中，進帳22分6籃板，墨瑞（Dejounte Murray）有29分6助攻6抄截。灰狼則以愛德華（Anthony Edwards）攻下32分9籃板表現最佳。

墨瑞賽後大讚威廉森，「那個灌籃真的太瘋狂了，想到他休息這麼久，還能做到這種程度，這真的是努力訓練的證明。對我來說，最印象深刻的是他的體能狀態。」

威廉森也滿意自己的狀態，「我現在真的覺得雙腿已恢復力量，接下來就是找回比賽節奏，沒時間花3到5場比賽慢慢調整，只能快點搞定。」

Anthony Edwards Dejounte Murray Zion Williamson 灰狼 鵜鶘

相關新聞

NBA／外線「骰到6」射爆湖人 獨行俠中止沒雙星10連敗

獨行俠隊雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）都因傷缺陣，今天主場迎戰湖人隊，團隊三分球「骰到6」，終場以118：97輕取湖人，中止5連敗。 獨行俠近10場沒有雙

NBA／鵜鶘「胖虎」復出就上演灌籃秀 墨瑞：太瘋狂了

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）缺陣27場比賽後，傷癒復出對戰灰狼隊，雖高效率砍進22分，但關鍵時刻發生致命失誤，終場以97：104落敗。 威廉森首節就接獲隊友麥凱倫（C.

NBA／比爾替補慶祝行情僅1天！太陽「送幸福」黃蜂止10連敗

太陽隊昨天將比爾（Bradley Beal）下放替補中止4連敗，但今天背靠背與黃蜂隊交手，布克（Devin Booker）全場狂轟39分，終場仍以104：115落敗，黃蜂也中止10連敗。 布克首

NBA／柯瑞轟8記三分彈仍贏不了 熱火退勇士止3連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）上半場三分球10投6中獨拿20分，全場也有31分表現，但主場仍以98：1...

NBA／40歲詹皇大風車隔扣獨行俠20歲中鋒 主播：年度最佳灌籃

剛滿40歲的湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）仍生龍活虎，今天與獨行俠隊交手時，竟在比賽中上演左手風車灌籃，現場觀眾和轉播單位頓時都陷入瘋狂。 首節8分06秒時，詹皇直衝禁區並接獲

NBA／傳巴特勒不願去灰熊和公鹿 各隊只願給「大便」交易包

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）日前向熱火隊提交易申請，但傳出各隊都不願拿合適交易包裹，灰熊和公鹿隊已出局。 鳳凰城媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）日前爆料灰熊和公鹿有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。