NBA／外線「骰到6」射爆湖人 獨行俠中止沒雙星10連敗
獨行俠隊雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）都因傷缺陣，今天主場迎戰湖人隊，團隊三分球「骰到6」，終場以118：97輕取湖人，中止5連敗。
獨行俠近10場沒有雙星的比賽都輸球，湖人詹姆斯（LeBron James）首節上演左手大風車灌籃震撼全場，不過第二節尾聲湯普森（Klay Thompson）連飆3記三分球，帶領獨行俠打出11：0攻勢，半場打完領先5分。
第三節獨行俠外線持續發威，其中替補後衛哈迪（Jaden Hardy）投進3顆，將分差擴大到13分，末節持續壓制湖人，比賽最後1分26秒淪為垃圾時間，詹皇大兒子布朗尼（Bronny James）獲得上場機會，沒有數據進帳。
獨行俠團隊三分球38投18中，命中率47.4%。葛萊姆斯（Quentin Grimes）得到23分9籃板6助攻，華盛頓（P.J. Washington）拿下22分8籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）則有19分6籃板8助攻。
湖人部分，戴維斯（Anthony Davis）砍進21分12籃板，詹姆斯得到18分10籃板8助攻。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言