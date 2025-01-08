NBA／外線「骰到6」射爆湖人 獨行俠中止沒雙星10連敗

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）日前向熱火隊提交易申請，但傳出各隊都不願拿合適交易包裹，灰熊和公鹿隊已出局。 鳳凰城媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）日前爆料灰熊和公鹿有

2025-01-08 09:36