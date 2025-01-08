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NBA／外線「骰到6」射爆湖人 獨行俠中止沒雙星10連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠湯普森(中)。 路透
獨行俠湯普森(中)。 路透

獨行俠隊雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）都因傷缺陣，今天主場迎戰湖人隊，團隊三分球「骰到6」，終場以118：97輕取湖人，中止5連敗。

獨行俠近10場沒有雙星的比賽都輸球，湖人詹姆斯（LeBron James）首節上演左手大風車灌籃震撼全場，不過第二節尾聲湯普森（Klay Thompson）連飆3記三分球，帶領獨行俠打出11：0攻勢，半場打完領先5分。

第三節獨行俠外線持續發威，其中替補後衛哈迪（Jaden Hardy）投進3顆，將分差擴大到13分，末節持續壓制湖人，比賽最後1分26秒淪為垃圾時間，詹皇大兒子布朗尼（Bronny James）獲得上場機會，沒有數據進帳。

獨行俠團隊三分球38投18中，命中率47.4%。葛萊姆斯（Quentin Grimes）得到23分9籃板6助攻，華盛頓（P.J. Washington）拿下22分8籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）則有19分6籃板8助攻。

湖人部分，戴維斯（Anthony Davis）砍進21分12籃板，詹姆斯得到18分10籃板8助攻。

Anthony Davis Bronny James Klay Thompson LeBron James 湖人 獨行俠

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