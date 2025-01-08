NBA／比爾替補慶祝行情僅1天！太陽「送幸福」黃蜂止10連敗
太陽隊昨天將比爾（Bradley Beal）下放替補中止4連敗，但今天背靠背與黃蜂隊交手，布克（Devin Booker）全場狂轟39分，終場仍以104：115落敗，黃蜂也中止10連敗。
布克首節就獨得14分，幫助太陽領先7分。不過太陽板凳陣容上場後大逆風，第二節被黃蜂打出37：17攻勢，半場結束太陽反而落後13分。
第三節布克和杜蘭特（Kevin Durant）合砍26分，將分差縮小到1分，但黃蜂靠著決勝節一波7：0攻勢，取得雙位數領先，最終以11分之差拿下勝利。
黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）全場得到32分10籃板7助攻，布里吉斯（Miles Bridges）有21分7籃板，替補中鋒理查茲（Nick Richards）砍下15分12籃板3阻攻。
太陽方面，布克攻下39分10助攻，杜蘭特攻進26分，比爾這場13投5中，得到10分5助攻，正負值-21。
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