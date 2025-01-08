NBA／40歲詹皇大風車隔扣獨行俠20歲中鋒 主播：年度最佳灌籃
剛滿40歲的湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）仍生龍活虎，今天與獨行俠隊交手時，竟在比賽中上演左手風車灌籃，現場觀眾和轉播單位頓時都陷入瘋狂。
首節8分06秒時，詹皇直衝禁區並接獲隊友傳球，面對場均有1.7次阻攻的獨行俠20歲中鋒萊夫利（Dereck Lively II），詹皇使出左手風車灌籃，順利拿下2分，不只球迷和隊友們熱血沸騰，連轉播單位都直呼這是「年度最佳灌籃」。
今天賽前詹皇本季出賽32場，場均能得到24.0分7.6籃板8.9助攻，整體投籃命中率達50.7%，三分球命中率38.9%，完全不像是一名已經40歲的球員。不過湖人上半場打完以50：55落後。
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