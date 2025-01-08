NBA／傳巴特勒不願去灰熊和公鹿 各隊只願給「大便」交易包
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）日前向熱火隊提交易申請，但傳出各隊都不願拿合適交易包裹，灰熊和公鹿隊已出局。
鳳凰城媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）日前爆料灰熊和公鹿有意巴特勒，不過知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，巴特勒不願被交易到灰熊。
知名記者歐康納（Kevin O'Connor）提到，公鹿也被告知不要交易巴特勒。
ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則在節目上解釋交易案難成行的原因，「巴特勒不會和任何球隊續約，各隊都清楚這點，所以他們現在只為熱火提供『大便拼盤』。只有一隊準備好給巴特勒想要的薪水，那就是太陽隊。」
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