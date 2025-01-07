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NBA／亞歷山大力拚年度MVP 專家：想挑戰約柯奇很難

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇與亞歷山大的年度MVP之爭白熱化。 美聯社
約柯奇與亞歷山大的年度MVP之爭白熱化。 美聯社

NBA官方網站公佈的最新一週「KIA MVP」排行榜中，雷霆當家後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然隨隊持續創下隊史連勝紀錄、個人數據表現爆棚，排名卻依然落後衛冕MVP約柯奇（Nikola Jokic），也引發外界討論：究竟亞歷山大要如何才能擠下「小丑」登上排行榜首位？

NBA專欄作家鮑威爾（Shaun Powell）每週都會在官網更新KIA MVP排行榜。他在受訪時表示：「亞歷山大確實驚豔，尤其在這波連勝期間幾乎每晚都砍下高分，面對強悍防守者時也能輕鬆突破。但我個人還沒準備好把他放在排行榜第一。」

鮑威爾所點出的關鍵因素，正是4年內3奪年度MVP的約柯奇依然在進化，繳出歷史級數據。

約柯奇目前場均攻下31.5分13籃板9.5助攻1.7抄截，其中得分和助攻都是新高，投籃命中率高達55.3%，可怕的是三分命中率達到47.3%，以7呎中鋒姿態高居聯盟之冠。

至於亞歷山大則是場均32.2分5.4籃板6.1助攻2抄截1.1阻攻，堪稱五項全能，投籃命中率52.4%，三分命中率36.0%。

鮑威爾強調：「亞歷山大基本上沒什麼『缺點』，他在攻防兩端都有絕佳表現；然而約柯奇更加恐怖。要把亞歷山大排在他前面，很難。」

不過對於鮑威爾提出的榜單，曾經效力馬刺的後衛丹尼爾斯（Antonio Daniels）則是感到不解，他認為不論是個人表現和球隊戰績，亞歷山大堪稱無懈可擊，但始終無法壓過約柯奇，甚至也落後過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

「雷霆是西區龍頭，亞歷山大正打出生涯代表作，他得再做什麼，才能壓過這兩位坐上第一？」丹尼爾斯指出：「亞歷山大建立了雷霆的球隊文化，他是球隊核心也是聯盟頂尖菁英，假如這樣還不夠排進排行榜第一，那要如何才能更進一步？」

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