NBA／聯盟佐證昨日最後40秒吹判均正確 湖人輸球怪不得裁判

昨日湖人隊與火箭隊一役，湖人展開絕地反攻，但最後40秒詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都被吹進攻犯規，最終湖人以4分差敗北，賽後教頭瑞迪克（JJ Redick）抱怨對方「假摔」，不過今日裁判報告顯示該場比賽最後2分鐘吹判均正確。

最後38秒，詹皇撞開湯普森（Amen Thompson），遭判進攻犯規，此為正確判決；最後7.1秒，湖人發邊線球，卻遭火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）攔截，詹皇抗議，他認為在球出手前他就要求暫停了，不過裁判報告指出，詹皇是在球飛行過程中示意暫停，因此請求無效。

昨日的判決顯示裁判的判斷正確，湖人多增加3次失誤。 路透

而最後4秒，戴維斯掩護詹皇時撞倒哈勒戴（Aaron Holiday）時被吹進攻犯規，此為正確判決，且後續詹姆斯的三分球也不算。以上種種澆熄了湖人反攻的氣焰，原本最多落後22分，窮追不捨至2分差，最後因犯規誤事而敗北。