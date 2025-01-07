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NBA／魔獸不滿一直被嘲諷 歐尼爾怒嗆：不會再提你的名字

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾(左)、霍華德(右)。 路透
歐尼爾(左)、霍華德(右)。 路透

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與「大鯊魚」歐尼爾已經不合很多年，今天歐尼爾（Shaquille O'Neal）在個人社群媒體宣布，以後不會再提到霍華德的名字。

歐尼爾與霍華德之間的恩怨已持續多年，霍華德成名後許多人將他的比賽風格和個性與歐尼爾作比較。歐尼爾常批評霍華德用「超人」綽號，稱霍華德比賽表現和態度，缺乏強硬和真心。霍華德2022年加盟台灣T1聯盟時，還笑台灣球員都是5呎8吋（173公分）的小個子，嘲諷台灣籃球強度如健身房。

霍華德在播客節目上談到與歐尼爾的恩怨，「我最討厭的是，他總覺得我在試圖成為他。就算我真的想成為你，那不是該被當作一種讚美嗎？這不是在說明你身為一名球員和一個人有多偉大？我從來沒想過要成為歐尼爾。」魔獸坦言真的受夠歐尼爾罵他，期盼雙方坐下來談，不是用暴力解決。

歐尼爾今天發文強調，「霍華德你以為我在乎你真是好笑，我不會再提起你的名字，敏感的大個子，一個開不起玩笑又愛開玩笑的人。我永遠不會再提到你的名字，永遠。祝你有美好的一天，現在你被刪除了。」

歐尼爾 霍華德

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