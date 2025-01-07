NBA／補強側翼還不夠！傳湖人想交易中鋒看上佛西維奇等3人

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與「大鯊魚」歐尼爾已經不合很多年，今天歐尼爾（Shaquille O'Neal）在個人社群媒體宣布，以後不會再提到霍華德的名字。 歐尼爾與霍華德之間的

2025-01-07 17:19