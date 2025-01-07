NBA／補強側翼還不夠！傳湖人想交易中鋒看上佛西維奇等3人
湖人隊日前發動交易得到前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），據傳補強動作尚未停歇，有意補強一名中鋒。
《富比士》記者希德利（Evan Sidery）發文爆料，湖人最近有和公牛隊討論佛西維奇（Nikola Vucevic），湖人正到處打電話，尋求升級中鋒，除佛西維奇外，拓荒者隊威廉斯（Robert Williams）和巫師隊瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也是目標。
佛西維奇本季出賽34場，平均得到20.4分10.1籃板3.3助攻，整體投籃命中率55.8%和三分球命中率43.6%都創個人生涯新高。
除了湖人外，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）日前也指出，勇士感興趣的球員不是巴特勒（Jimmy Butler），而是佛西維奇。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言