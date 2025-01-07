NBA／德羅展2度延長接管戰局 國王撲滅熱火喜迎5連勝

原本因為6連敗陷入戰績低氣壓的國王，就在炒掉總教練布朗（Mike Brown），球隊氣氛卻是為之扭轉，今天在主場面對熱火，雖然少了當家後衛福克斯（De'Aaron Fox），但歷經兩度延長苦戰後，國王靠著德羅展（DeMar DeRozan）包辦全隊最後的9分，以123比118驚險勝出，風光搶下5連勝。

挾著這波連勝氣勢，國王勝率逐漸逼近5成，排名也壓過太陽，提升至西區第11，接近附加賽資格邊緣。

上半場取得領先的國王，第三節遭到熱火強力反擊，反而帶著10分落後進入第四節；不過大心臟的德羅展開始啟動，他在這一節獨拿11分，加上艾利斯（Keon Ellis）也補上9分，國王逐漸追回分數，更靠著沙波尼斯的兩罰將比賽逼進延長。

DeMar DeRozan scored the last 9 PTS for the Kings in double OT 🔥



Every bucket from his clutch finish in Sacramento! pic.twitter.com/k6ccsE7vzr — NBA (@NBA) 2025年1月7日

國王在第一次延長賽原本有機會取勝，艾利斯在剩下0.9秒獲得罰球機會，可惜兩罰一中，兩隊繼續加班。先前沉寂5分鐘的德羅展挺身接管戰局，個人獨拿9分，隻手率領球隊拿下勝利。

德羅展上場47分鐘攻下30分，其中20分出現在下半場和延長賽；沙波尼斯（Domantas Sabonis）得到21分18籃板11助攻3阻攻，完成本季第5次大三元。蒙克（Malik Monk）23分6助攻5籃板，艾利斯17分8籃板3助攻3抄截。

熱火先發5人得分也都上雙，赫洛（Tyler Herro）26分7籃板4助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）18分12籃板4抄截。

哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）全能演出，拿下16分12籃板10助攻5抄截，這是他生涯首次大三元。

在面臨巴特勒（Jimmy Butler）禁賽風暴後，熱火近期已經吞下3連敗。