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NBA／一個眼神心領神會！衛少自曝與約柯奇「有絕佳默契」

聯合新聞網／ 綜合報導
衛少在金塊適應良好，連總教練也佩服他的領導力。 路透
衛少在金塊適應良好，連總教練也佩服他的領導力。 路透

金塊隊在季前網羅36歲老將衛斯特布魯克（Russell Westbrook），經歷季初的陣痛期後，衛少也已經融入金塊體系。而他受訪時也分享他隊友約柯奇（Nikola Jokic）之間的默契，只需要一個眼神就能心領神會。

衛少本季目前出賽34場，其中13場先發，繳出場均12分、4.7籃板、6.6助攻的成績，並且拿過2次大三元。且只要衛少先發，幾乎就是金塊的勝利保證，在他先發的13場中，金塊就贏了10場。

衛少與約柯奇2人已培養出良好默契，甚至不用說話就能溝通。 路透
衛少與約柯奇2人已培養出良好默契，甚至不用說話就能溝通。 路透

而談到陣中另名明星球員約柯奇，衛少則在記者會受訪時表示，他們很多時候不必開口就能夠知道對方的想法，2個人對於賽場的解讀幾乎是「英雄所見略同」。

衛少為金塊帶來的新氣象讓金塊總教練馬龍（Michael Malone）讚不絕口，「他來到金塊只為了奪冠，他討厭輸球，他鋪了條正確的道路讓大家跟隨，我願意陪著他一起奮戰。」

NBA 約柯奇 金塊

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