快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／決心變陣收成效 灰狼主帥：報紙上都這樣寫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼總教練芬奇。 美聯社
灰狼總教練芬奇。 美聯社

灰狼隊近期在苦吞3連敗後，今天與快艇隊之戰進行變陣，改由迪文森佐（Donte DiVincenzo）頂替康利（Mike Conley）先發，儘管最終灰狼仍是靠著愛德華（Anthony Edwards）猛轟37分的精彩表現止敗，但迪文森佐關鍵時刻成功守住哈登（James Jarden）的表現也相當關鍵，賽後灰狼總教練芬奇（Chris Finch）在談到變陣的決定時也表示，因為大家都叫他這樣做。

上賽季表現搶眼創下後賈奈特（Kevin Garnett）時代新紀錄的灰狼，本季在歷經唐斯（Karl-Anthony Towns）的交易案後卻一路跌跌撞撞，勝率始終在五成線上徘徊，在日前苦吞3連敗後，戰績再度來到17勝17敗。

不過在今天出戰快艇的比賽中，總教練芬奇也做出了變陣的決定，改由本季加盟的迪文森佐頂替康利先發，而他也繳出15分、9籃板的數據，加上在比賽最後階段幾次成功的防守，成為愛德華外的另一大贏球功臣。

談到選擇在這場比賽變陣，芬奇賽後笑說：「我看了所有的報紙上寫的，以及大家跟我說的那些內容，然後我就開始想說，我是不是真的應該改變先發陣容了。」

芬奇認為，迪文森佐在攻守轉換上的快速判斷，補上了過去灰狼比較缺乏的那一塊，讓他們能夠在進攻上變得更有深度，更重要的是康利也同意變陣的決定，「考量到他生涯幾乎都是先發出擊，我徵求了他的意見，他也完全同意。」

談到愛德華今天的表現，以及日前曾表示自己並不希望整晚都在傳球的言論，芬奇也說，「在那天說完那些話後，他很有自知之明的隨即投入到訓練中，並強調希望能做自己，因為外界認為的好的籃球風格，已經對他造成太多影響。」

延伸閱讀

NBA／愛德華4分鐘狂掃13分 灰狼從19分落後逆轉勝快艇

灰狼送走唐斯戰績崩盤 追求巴勒特賭一把大的或許是解方

NBA／狀元對決不敵康寧漢！愛德華轟53分創新高 賽後拒採訪

NBA／遭綠軍瘋狂包夾命中率差 愛德華：不想整晚只能傳球

相關新聞

NBA／比爾遭拔先發太陽就止敗 傳願為這4隊放棄交易否決

太陽隊今天擊敗76人隊，終止近期4連敗，明星後衛比爾（Bradley Beal）改至板凳出發引發外界關注，而賽前更傳出近...

NBA／9年來首度從板凳出發 比爾吐心聲：很驚訝也很艱難

為了挽回連敗頹勢，太陽今天做出了陣容調整，將比爾（Bradley Beal）和中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）降至替補，改由改由今年首輪新秀鄧恩（Ryan Dunn）和老將普拉里（Mason P

NBA／決心變陣收成效 灰狼主帥：報紙上都這樣寫

灰狼隊近期在苦吞3連敗後，今天與快艇隊之戰進行變陣，改由迪文森佐（Donte DiVincenzo）頂替康利（Mike ...

NBA／斑馬猛搧8鍋但被「顏扣」無法止敗 公牛演19分逆轉勝

剛過21歲生日的馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天再繳出23分、14籃板外帶8阻攻的全能數...

NBA／暌違2個月！鵜鶘「胖虎」威廉森明天有望復出

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）因左腿筋拉傷缺席2個月，明天鵜鶘主場迎戰灰狼隊，威廉森有望重返球場。 鵜鶘本季戰績7勝29敗，暫居西區爐主，威廉森自11月7日後就沒出賽過，

NBA／德羅展2度延長接管戰局 國王力壓熱火奪5連勝

原本因為6連敗陷入戰績低氣壓的國王，就在炒掉總教練布朗（Mike Brown），球隊氣氛卻是為之扭轉，今天在主場面對熱火，雖然少了當家後衛福克斯（De'Aaron Fox），但歷經兩度延長苦戰後，國王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。