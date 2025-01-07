NBA／決心變陣收成效 灰狼主帥：報紙上都這樣寫

灰狼隊近期在苦吞3連敗後，今天與快艇隊之戰進行變陣，改由迪文森佐（Donte DiVincenzo）頂替康利（Mike Conley）先發，儘管最終灰狼仍是靠著愛德華（Anthony Edwards）猛轟37分的精彩表現止敗，但迪文森佐關鍵時刻成功守住哈登（James Jarden）的表現也相當關鍵，賽後灰狼總教練芬奇（Chris Finch）在談到變陣的決定時也表示，因為大家都叫他這樣做。

上賽季表現搶眼創下後賈奈特（Kevin Garnett）時代新紀錄的灰狼，本季在歷經唐斯（Karl-Anthony Towns）的交易案後卻一路跌跌撞撞，勝率始終在五成線上徘徊，在日前苦吞3連敗後，戰績再度來到17勝17敗。

不過在今天出戰快艇的比賽中，總教練芬奇也做出了變陣的決定，改由本季加盟的迪文森佐頂替康利先發，而他也繳出15分、9籃板的數據，加上在比賽最後階段幾次成功的防守，成為愛德華外的另一大贏球功臣。

談到選擇在這場比賽變陣，芬奇賽後笑說：「我看了所有的報紙上寫的，以及大家跟我說的那些內容，然後我就開始想說，我是不是真的應該改變先發陣容了。」

芬奇認為，迪文森佐在攻守轉換上的快速判斷，補上了過去灰狼比較缺乏的那一塊，讓他們能夠在進攻上變得更有深度，更重要的是康利也同意變陣的決定，「考量到他生涯幾乎都是先發出擊，我徵求了他的意見，他也完全同意。」

談到愛德華今天的表現，以及日前曾表示自己並不希望整晚都在傳球的言論，芬奇也說，「在那天說完那些話後，他很有自知之明的隨即投入到訓練中，並強調希望能做自己，因為外界認為的好的籃球風格，已經對他造成太多影響。」