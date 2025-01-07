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NBA／康寧漢率領活塞谷底翻身 相隔5年再獲4連勝

中央社／ 台北7日電
在康寧漢的帶領下，活塞本季表現突飛猛進。 路透通訊社
在康寧漢的帶領下，活塞本季表現突飛猛進。 路透通訊社

近況出色的底特律活塞今天靠著狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）獨拿32分、9助攻的帶動下，在主場以118比115力克波特蘭拓荒者，這也是活塞自2019年3月後，再度取得4連勝。

現年23歲、2021年NBA選秀狀元康寧漢，本季持續進步，平均24.4分、投籃命中率45%、三分球命中率37.7%都寫下生涯新高，而且他並非獨善其身，本季平均送出9.5次助攻，更在全聯盟排名第3。

「作為聯盟長年墊底的球隊之一，總是很難承認，」康寧漢談到這幾年心路歷程，「28連敗的陰霾已經過去了。對於我們目前所處的位置，我心存感激。」

從1957年球隊更名為底特律活塞以來，隊史共5次打進NBA總冠軍賽，其中1988-89年賽季、1989-90年賽季更是完成2連霸，時隔多年又在2003-04年賽季獲得隊史第3座總冠軍，而當時成員之一的畢拉普斯（Chauncey Billups），正好就是今天拓荒者的總教練。

不過曾經在東區呼風喚雨多年的活塞，從2009-10年賽季之後戰績就直直落，至今第16個賽季，僅2次打進季後賽，過去4個賽季有3季在東區墊底。

這場比賽活塞贏得並不輕鬆，上半場還以51比60落後，幸好下半場急起直追，終場前53.2秒，靠著畢斯利（Malik Beasley）三分球破網，幫球隊取得114比110領先，不過5秒後拓荒者中鋒艾頓（DeAndre Ayton）灌籃得手，又將差距縮小到2分差。

比賽尾聲拓荒者採取犯規戰術凍結時間，沒想到射手畢斯利竟然4罰2中，險些成為戰犯；幸好在拓荒者最後一波進攻時，畢斯利成功抄截，也讓活塞留下驚險的勝利。

康寧漢過去2場比賽攻下72分，另平均6籃板、9助攻，三分球命中率高達44%。

活塞本季大翻身，目前以18勝18敗排在東區第8，這也是隊史自從2019年3月11日以來再度取得4連勝，當時活塞共獲得5連勝。

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