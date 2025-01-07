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NBA／殘血魔術賞尼克本季最長3連敗 安東尼：我們前仆後繼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
魔術前四得分點全進傷兵名單，但陣容深度仍然雄厚，今天改當先發的安東尼拿下24分，率隊賞給尼克本季最長3連敗。 美聯社
魔術前四得分點全進傷兵名單，但陣容深度仍然雄厚，今天改當先發的安東尼拿下24分，率隊賞給尼克本季最長3連敗。 美聯社

球隊前4號得分手相繼受傷無法出賽的魔術隊，今天作客尼克隊主場靠著防守與板凳火力支援，以103：94賞給尼克本季最長3連敗，攻下球隊最高24分的後衛安東尼（Cole Anthony）表示，儘管球隊傷兵滿營，但靠著前仆後繼的精神仍能擊敗對手。

本賽季遭遇傷病纏身的魔術，在球隊前4號得分手，也是團隊平均得分唯四突破10分的選手陸續因傷缺陣，包括一哥班凱羅（Paolo Banchero）、本季打出球星級表現的F．華格納（Franz Wagner）以及哥哥M．華格納（Moritz Wagner）和薩格斯（Jalen Suggs）都無法出賽的情況下，陣容可說是變得殘破不堪。

不過在今天作客尼克主場的賽事中，魔術仍是靠著「殘血」陣容打出精彩一戰，在對手尼克明星前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）缺陣的情況下，魔術今天在外圍全力防堵尼克射手群，讓尼克全場三分球出手22次僅命中4球，創下賽季新低。

除了在防守端有亮眼表現外，魔術今天在進攻端也展現多點開花的攻勢，不僅先發的安東尼拿下24分，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也攻下15分，替補上陣的艾薩克（Jonathan Isaac）、卡特（Wendell Carter Jr.）也分別拿下13分和19分，魔術板凳群本場比賽更是合力拿下50分，比起尼克替補的18分有著天壤之別，也成為魔術最終能取勝的關鍵。

對於球隊本季在接連出現重大傷病的情況下，仍有人挺身而出率隊取勝，今天攻下24分的安東尼說：「最重要的就是我們能夠強硬應對，我們絕對有足夠的實力，今天我們再次證明這一點，儘管我們傷兵滿營又如何，我們所有人都能扛起責任，前仆後繼地對抗對手。」

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