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NBA／暌違2個月！鵜鶘「胖虎」威廉森明天有望復出

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森。 美聯社
威廉森。 美聯社

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）因左腿筋拉傷缺席2個月，明天鵜鶘主場迎戰灰狼隊，威廉森有望重返球場。

鵜鶘本季戰績7勝29敗，暫居西區爐主，威廉森自11月7日後就沒出賽過，總共缺席27場比賽。

威廉森是2019年選秀狀元，第2季就入選明星賽，但生涯一直飽受傷病所困，5個半季只出賽190場，平均得到22.7分8.0籃板5.3助攻，整體投籃命中率58.7%。

鵜鶘明天在主場迎戰灰狼，威廉森出賽狀態變成出戰存疑（50%）。鵜鶘總教練格林（Willie Green）表示，「有這個可能性（復出），我們拭目以待。」

Zion Williamson 鵜鶘

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