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NBA／9年來首度從板凳出發 比爾吐心聲：很驚訝也很艱難

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
比爾轉替補打出高效率。 美聯社
比爾轉替補打出高效率。 美聯社

為了挽回連敗頹勢，太陽今天做出了陣容調整，將比爾（Bradley Beal）和中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）降至替補，改由改由今年首輪新秀鄧恩（Ryan Dunn）和老將普拉里（Mason Plumlee）頂替先發。

如此變陣果然收到效果，9年來首度板凳出發的比爾，全場15投10中攻下25分5助攻3籃板，其中20分出現在下半場，幫助球隊扭轉前兩節一度落後12分的劣勢，在第四節拉開15分差距，在客場以109比99力壓76人，中止近期的4連敗。

比爾前一次擔任替補已經要追溯到2016年3月4日的巫師與騎士之戰，，當時他上場28分鐘拿下11分3籃板，球隊以25分之差慘敗。

「我不想說謊，這確實有點艱難，」比爾賽後談到改打替補的感受，他感到有些驚訝，因為事前並未得到任何相關的指示，「這是教練的決定，我不會去跟他爭論；我不想因為這樣分散球隊的注意力，也不會坐在那邊成為一個討人厭的傢伙。」

太陽此戰11人上場，人人都有得分，團隊命中率超過5成，其中三分球命中率也有46.7%的水準。在比爾的領軍下，太陽板凳群一共轟下51分，幾乎是全隊得分一半，遠壓過76人的7分。

杜蘭特（Kevin Durant）14投9中高效率拿到23分，不過布克（Devin Booker）手感欠佳，16投僅3中，只有進帳10分，不過傳出10次助攻，還有4籃板2抄截貢獻。鄧恩11投6中拿到15分4籃板。

安比德（Joel Embiid）這場比賽並未上場，不過76人首節迫使對手命中率低於3成，取得兩位數領先優勢；不過太陽第二節在替補球員合力拿下13分的帶動下，很快就追回比分。第三節之初，杜蘭特和布克接連得分，幫助太陽以55比52一舉超前，接下來就未再落後。

馬克西（Tyrese Maxey）攻下31分10助攻2抄截，其中第四節獨拿16分，可惜沒能率領球隊逆轉戰局；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿到26分11籃板，喬治（Paul George）13分9籃板5助攻，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）14分10籃板。

這是太陽近6年來第4次單季橫掃76人，兩軍對戰取得10勝2敗的絕對優勢。

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