NBA／喬丹受訪預言「大三分時代」？ 前隊友考古：他警告過你們了
喬丹（Michael Jordan）前隊友金恩（Stacey King）日前在IG發出出喬丹當年受訪時對三分球的看法，影片中喬丹表示，自己並不喜歡投三分球，還認為三分球的存在會對自己的比賽方式起到負面作用。
喬丹說道：「投射不是我想琢磨的事情，我擅長假動作、切入、傳球還有灌籃。如果你抱持著投三分的心態，你就不再積極，你會開始跑到三分線外等球，這對我的比賽方式有不好的影響。」
而名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在個人IG限時動態轉發這部影片，三分球對於宰制禁區的歐尼爾也確實非必要，他生涯三分僅出手22次，命中1球。
支持喬丹言論與技術的球迷們也留言表示，他們喜歡看到血脈噴張的碰撞與個人技術，而非投籃大賽；但另一派的球迷則認為，早年三分被視為掩護手段，現今只不過是因應歐洲球員的球風，球員們幾乎都要有一定的投射能力，並非是球員的問題。
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