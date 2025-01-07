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NBA／比爾遭拔先發太陽就止敗 傳願為這4隊放棄交易否決

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
比爾今天對76人之戰雖然改從板凳出發，但表現出色攻下25分，太陽也終止4連敗。 路透
比爾今天對76人之戰雖然改從板凳出發，但表現出色攻下25分，太陽也終止4連敗。 路透

太陽隊今天擊敗76人隊，終止近期4連敗，明星後衛比爾（Bradley Beal）改至板凳出發引發外界關注，而賽前更傳出近期多次與交易傳聞扯上邊的比爾，願意為了包括熱火、湖人、快艇等隊放棄交易否決權的消息，可能推動太陽近期展開重磅交易案。

太陽過去三季在杜蘭特（Kevin Durant）與比爾相繼加入後，與布克（Devin Booker）組成三巨頭，因為傷病問題始終無法激盪出太多火花，近期在熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）傳出「賣我」消息後，太陽也被報導有意將比爾作為交易籌碼送往熱火，但礙於合約中具有交易否決權，始終沒有太多進度。

不過今天太陽將比爾放至板凳後，也傳出他願意為4支球隊放棄交易否決權的消息，而這4隊包括熱火，以及湖人、快艇和金塊等具有爭冠實力的隊伍，這也代表太陽有可能已經獲得與熱火談論巴特勒交易案的籌碼，但包括灰熊與公鹿也都傳出有意爭取巴特勒加盟。

根據美國媒體報導，比爾之所以會被踢出先發陣容，最主要的原因在於他自身的情緒因素，以及長久以來對於自己的定位感到不滿，加上新秀鄧恩（Ryan Dunn）與布克和杜蘭特同場的效益來得更好，才會讓太陽做出變陣的決定，而此舉是否會加速促成比爾離開太陽，也將成為外界關注焦點。

比爾今天對76人之戰雖然改從板凳出發，仍上場30分鐘拿下全隊最高25分，帳面數據優於先發出賽27分鐘拿下15分的鄧恩；至於杜蘭特攻下23分，布克手感不佳出手16次僅命中3球拿下10分，太陽仍以109：99擊敗76人，終止近期4連敗。

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