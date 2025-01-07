NBA／巴特勒熱火人生尚未完結！禁賽結束後可能歸隊

太陽隊目前處於危機之中，四連敗已經讓這支球隊的戰績跌至西區倒數第四，原本被寄予厚望的陣容，卻因表現不佳被外界冠以「聯盟最令人失望的球隊之一」。在今天稍早，據聯盟記者海恩斯（Chris Haynes）報

2025-01-07 08:30