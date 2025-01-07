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NBA／巴特勒熱火人生尚未完結！禁賽結束後可能歸隊
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）日前向熱火隊申請交易，直言無法找回打球樂趣，遭熱火禁賽7場。如今有消息指出，如果熱火找不到合適交易，可能會讓巴特勒歸隊。
據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）報導，熱火預計在禁賽7場結束後，讓巴特勒歸隊，除非這段時間達成交易。巴特勒的禁賽從上周日面對爵士隊開始，1月18日主場迎戰金塊隊有望復出。
熱火目前正在進行客場之旅，報導指出，巴特勒禁賽期間仍可以使用熱火主場設施進行訓練，熱火2名助教和1名訓練師留在邁阿密，陪巴特勒訓練。
巴特勒本季出賽22場，平均得到17.6分5.5籃板4.7助攻，整體投籃命中率55.2%，三分球命中率37.5%，平均得到17.6分和出手10.5次創2013-14賽季後新低。
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