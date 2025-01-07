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NBA／「地表最強」約柯奇數據再進化！霍華德提防守秘訣：不斷消耗他

聯合新聞網／ 綜合外電報導
霍華德(右)透露防守約柯奇的策略。 路透社
霍華德(右)透露防守約柯奇的策略。 路透社

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）至今仍是NBA史上唯一一位連續3個賽季（2009年至2011年）獲得年度最佳防守球員獎的球員。

日前，霍華德在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的哥哥大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）Podcast節目中，聊到該如何防守近況火燙的約柯奇（Nikola Jokic），後者在今年賽季又繳出超越拿下3座年度MVP時的表現，場均攻下31.5分13籃板9.7次助攻，投籃命中率達到55.3%，三分球命中率也是驚人的47.3%，高居全聯盟第一。

作為2020年湖人冠軍陣容的一員，霍華德曾經有效地限制過這位地表最強中鋒，他在節目中提到他的防守策略：「面對像約柯奇這樣的球員，你必須整場比賽都要給予壓迫，不能讓他主動進攻。你要讓他出手困難的投籃，迫使他在比賽的其他方面耗費體力。」

霍華德進一步解釋：「他並不是跳得很高的球員，而是靠身體和體重做對抗。我認為對付他需要比他更有能量。如果對手能在攻防兩端都保持活力，積極搶籃板並讓他每球都需要卡位，他就得投入更多精力，而不是輕鬆防守不太有威脅的中鋒。」

霍華德還表示，若是自己對上約柯奇，會在心態上施壓，並在進攻端主動出擊。「如果是我，我會在低位單打他，這對他來說會很難防守。」

Dwight Howard Giannis Antetokounmpo Nikola Jokic

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