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NBA／強森交易價值飆升！籃網斡旋多隊 和國王有深入談判

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網隊前鋒強森（Cameron Johnson）是目前交易市場的熱門人物。 法新社
籃網隊前鋒強森（Cameron Johnson）是目前交易市場的熱門人物。 法新社

根據聯盟記者斯坦（Marc Stein）報導，籃網隊前鋒強森（Cameron Johnson）是目前交易市場的熱門人物，溜馬隊、灰熊隊和國王隊都可能成為他的潛在下家。

斯坦指出，灰熊被「頻繁地提及」為強森的潛在目的地之一。不過由於此前籃網將史密斯（Dorian Finney-Smith）交易至湖人，而未與灰熊達成協議，目前灰熊是否願意重回談判桌仍不明朗。此外灰熊可能考慮將前最佳防守球員斯馬特（Marcus Smart）納入交易，但據報導他們已拒絕了其他涉及斯馬特的交易提案。

國王方面，根據記者阿米奇（Sam Amick）報導，國王與籃網已經以強森為出發點展開了「深入談判」，但斯坦表示，國王隊對新秀後衛卡特（Devin Carter）評價很高，暫時未將其納入交易方案。斯坦表示溜馬隊會是「值得關注的球隊」，因為他們可能會希望在下半季通過交易強森來提升防守實力。據悉溜馬隊可能以內史密斯（Aaron Nesmith）和托平（Obi Toppin）的合約作為交易籌碼。

28歲的強森在本賽季場均19.5分，刷新了個人生涯紀錄，並且投籃命中率高達49.6%，三分命中率達到43.6%。他的身高與場上空間能力讓他成為許多爭冠球隊心目中的理想拼圖。因此根據西格爾（Brett Siegel）報導指出「非常多隻隊伍」包括湖人隊、魔術隊、勇士隊以及馬刺隊、雷霆隊、金塊隊和熱火隊在內的多支球隊都曾向籃網詢問過強森的交易可能性。

隨著交易截止日的臨近，籃網將繼續試圖提高強森的交易價值，無論最終選擇交易還是留下他，約翰遜都將是球隊未來計劃中的重要角色。

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